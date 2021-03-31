Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у 2020 році заробив на посаді 497 тисяч гривень. Однак, крім цього, у своїй декларації чиновник зазначив кілька машин, квартиру, ювелірні прикраси та значні заощадження на банківських рахунках.

Степанов має квартиру у Києві, площею 340 квадратних метрів. Його дружина Наталія володіє паркомісцем у столиці. Також у власності Степанових є корпоративні права та вони є кінцевими бенефіціарами низки компаній. Читайте також Мільйони готівкою, будинок та 4 квартири: Разумков показав нову декларацію Машини Land Rover Range Rover 2014 року випуску і Lexus LX470 2005 року належать Степанову. Він купив їх ще у 2005 та 2015 роках.

Ще 2 авто Lexus GX460 і Lexus LX450 2013 – 2016 років випуску належать його дружині. Степанова стала їх власницею у 2014 та 2017 роках. Доходи Степанових Крім зарплати у МОЗ, Степанов отримав 141 667 гривень та 86 434 гривні як відсотки за банківськими вкладами в "Ощадбанку".

Дружина Степанова вказала, що основний дохід у 2020 році отримала від підприємницької діяльності. Прибуток склав 988 840 гривень. Також жінка отримала понад 226 і 65 тисяч гривень зарплати в Інституті нефрології НАМНУ. Крім цього, Наталія мала понад 550 тисяч гривень відсотків з "Ощадбанку" та понад 1000 тисяч гривень з "Приватбанку". Рахунки міністра Степанов має готівкою 11300 євро і 160 тисяч гривень. На рахунках в "Ощадбанку" тримає 429 079 гривень, 610 000 та 52 048 доларів.

Наталія Степанова зберігає готівкою 27 300 доларів. На її рахунках в "Приватбанку" розміщено кілька сум, які разом становлять понад 1,3 мільйона гривень. В "Ощадбанку" дружина міністра тримає понад 500 тисяч гривень та 231 620 доларів. Ювелірка Подружжя Степанових задекларувало численні ювелірні вироби, а також годинник і кілька картин. Наприклад, Степанов має 3 годинники марки Rolex, Breguet та Piaget. Його дружина володіє 4 годинниками, кількома шубами та дорогоцінними каблучками. До речі, вартість однієї з них становить понад пів мільйона гривень.