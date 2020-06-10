Ждут часами на остановках и даже теряют работу. В Мариуполе транспорт не справляется с пассажиропотоком. Люди не могут вовремя попасть на работу из-за ограничений.

Юрий, которому 57 лет, рассказал корреспондентам 24 канала, как трудно найти работу. Мужчина должен был ехать в первый рабочий день на новую работу, но из-за проблем с транспортом так туда и не попал.

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"Я позвонил работодателю. Он говорил, как вы собирается регулярно ездить, если вам больше 2 часов не хватает на подъезд. Вот такая печальная ситуация. Буду искать что-то в пешей доступности", – рассказал местный житель Юрий.

Утром на остановках огромные очереди. Все из-за смягчения карантина и отмены справок в транспорте. Пассажиров с каждым днем ​​больше, но количество разрешенных лиц не изменилось.

Стоим по 1,5 часа в очереди. По 20 человек возят, как раньше нельзя. Для чего большие автобусы предусмотрены? Чтобы убрать хотя бы 40 человек, а не 10. Уже устал. Час-полтора нужно с работы и на работу. Ужасно,

– сообщил местный житель Николай.

Транспортники неоднократно обращались к правительству с просьбой позволить перевозить больше пассажиров, хотя бы половину от общей вместимости салона. Пока что ответ не получили.

"Сейчас на маршруты города выходит коммунальный транспорт в полном составе – 50 трамваев, 40 троллейбусов и 83 больших автобуса МАЗ. Также около 90 частных операторов. Это максимальное количество транспорта, которое мы можем организовать", – объяснил директор департамента транспорта Мариупольского горсовета Василий Клат.

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Улучшит ситуацию увеличение коммунального транспорта. Новые автобусы и троллейбусы в департаменте транспорта обещают вывести на маршрут в середине лета.



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