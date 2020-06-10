Чекають годинами на зупинках та навіть втрачають роботу. В Маріуполі транспорт не справляється з пасажиропотоком. Люди не можуть вчасно потрапити на роботу через обмеження.

Юрій, якому 57 років, розповів кореспондентам 24 каналу, як важко знайти роботу. Чоловік мав їхати на перший робочий день, але через проблеми з транспортом так туди і не потрапив.

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"Я подзвонив роботодавцю. Він говорив, як ви збирається регулярно їздити, якщо вам понад 2 години не вистачає на доїзд. Ось така сумна ситуація. Буду шукати щось в пішій доступності", – розповів місцевий житель Юрій.

Ранком на зупинках величезні черги. Все через пом'якшення карантину і скасування довідок у транспорті. Пасажирів з кожним днем більше, але кількість дозволених осіб не змінилась.

Стоїмо по 1,5 години в черзі. По 20 людей возять, як раніше не можна. Для чого великі автобуси передбачено? Щоб забрати хоча б 40 людей, а не 10. Вже втомився. Годину-півтори потрібно з роботи й на роботу. Жахливо,

– повідомив місцевий житель Микола.

Транспортники неодноразово звертались до уряду з проханням дозволити перевозити більше пасажирів, хоча б половину від загальної місткості салону. Поки відповідь не отримали.

"Наразі на маршрути міста виходить комунальний транспорт в повному складі – 50 трамваїв, 40 тролейбусів і 83 великих автобуси МАЗ. Також приблизно 90 приватних операторів. Це максимальна кількість транспорту, яку ми можемо організувати", – пояснив директор департаменту транспорту Маріупольської міськради Василь Клат.

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Покращить ситуацію збільшення комунального транспорту. Нові автобуси та тролейбуси у департаменті транспорту обіцяють вивести на маршрут в середині літа.



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