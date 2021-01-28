К гибели человечества остались секунды: что показывают "Часы судного дня" в 2021
В начале 2021 года человечество находится слишком близко к глобальной катастрофе. Стрелки на "Часах судного дня" приближаются к полуночи.
Источник: Newsweek
Когда часы будут показывать 00:00, в мире якобы наступит апокалипсис.
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Циферблат часов показали специалисты с Bulletin of the Atomic Scientists во время виртуальной конференции.
Детали
Стрелки "Часов судного дня" показывают, что к моменту Х осталось всего 100 секунд.
Это худший показатель со дня создания часов.
Тогда на улице был 1947 год, и мир только медленно оживал после одной из самых страшных трагедий в истории – Второй мировой войны.
Президент Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон подчеркнула: пандемия коронавируса показала, что мир совсем не готов бороться с потенциальными апокалиптическими угрозами.
Смертельная и страшная пандемия COVID-19 служит историческим звонком для пробуждения,
– заметила Бронсон.
Что известно о "Часах судного дня"
- "Часы судного дня" – это проект американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists.
- Издание основали после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.
- Последний раз стрелки часов "переводили" 23 января 2020 – на 20 секунд вперед.
- "Часы судного дня" показывают символическое время, которое отделяет человечество от гибели.
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