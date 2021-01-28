В начале 2021 года человечество находится слишком близко к глобальной катастрофе. Стрелки на "Часах судного дня" приближаются к полуночи.

Источник: Newsweek

Когда часы будут показывать 00:00, в мире якобы наступит апокалипсис.

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Циферблат часов показали специалисты с Bulletin of the Atomic Scientists во время виртуальной конференции.

Детали

Стрелки "Часов судного дня" показывают, что к моменту Х осталось всего 100 секунд.

Это худший показатель со дня создания часов.

Тогда на улице был 1947 год, и мир только медленно оживал после одной из самых страшных трагедий в истории – Второй мировой войны.

Президент Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон подчеркнула: пандемия коронавируса показала, что мир совсем не готов бороться с потенциальными апокалиптическими угрозами.

Смертельная и страшная пандемия COVID-19 служит историческим звонком для пробуждения,

– заметила Бронсон.

Что известно о "Часах судного дня"