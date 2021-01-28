До загибелі людства залишилися секунди: що показує "Годинник судного дня" у 2021
На початку 2021 року людство перебуває надто близько до глобальної катастрофи. Стрілки на "Годиннику судного дня" наближаються до опівночі.
Джерело: Newsweek
Коли годинник показуватиме 00:00, у світі нібито настане апокаліпсис.
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Циферблат годинника показали фахівці з Bulletin of the Atomic Scientists під час віртуальної конференції.
Деталі
Стрілки "Годинника судного дня" показують, що до моменту Х залишилося лише 100 секунд.
Це найгірший показник з дня створення годинника.
Тоді на вулиці був 1947 рік, і світ лише поволі оживав після однієї з найстрашніших трагедій в історії – Другої світової війни.
Президентка Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон наголосила: пандемія коронавірусу показала, що світ геть не готовий боротися з потенційними апокаліптичними загрозами.
Смертельна і страшна пандемія COVID-19 служить історичним дзвінком для пробудження,
– зауважила Бронсон.
Що відомо про "Годинник судного дня"
- "Годинник судного дня" – це проєкт американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists.
- Видання заснували після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі у 1945 році.
- Востаннє стрілки годинника "переводили" 23 січня 2020 року – на 20 секунд вперед.
- "Годинник судного дня" показує символічний час, який відділяє людство від загибелі.
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