Чат-бот уже доступен. Он предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов.

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Чат-бот Армия+

Минобороны запустило новый чат-бот Армия+, создан для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям.

Чат-бот уже доступен по ссылке. Он предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов.

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов,

– отметили в Минобороны.

Также призвали не медлить, присоединиться к чат-боту Армия+ и получить необходимую помощь уже сегодня.

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Заметим, что чат-бот предлагает выбрать категорию: военный, военнообязанный, член семьи военнослужащего. Далее также можно выбрать необходимую тему консультации из предложенного перечня.