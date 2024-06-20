Чат-бот уже доступний. Він пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

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Чат-бот Армія+

Міноборони запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.

Чат-бот уже доступний за посиланням. Він пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань,

– зазначили в Міноборони.

Також закликали не зволікати, приєднатися до чат-боту Армія+ і отримати необхідну допомогу вже сьогодні.

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В України запустили чат-бот Армія+ / Колаж Міноборони

Зауважимо, що чат-бот пропонує обрати категорію: військовий, військовозобов'язаний, член сім'ї військовослужбовця. Далі також можна обрати необхідну тему консультації з запропонованого переліку.