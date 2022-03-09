Среди них: информация о доступном жилье, рабочих аптеках и магазинах, особенностях выезда и пребывания за границей, проезд блокпостов и эвакуации, восстановлении личных документов, выплате пенсии и т.д.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

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