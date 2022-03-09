Серед них: інформація про доступне житло, робочі аптеки та магазини, особливості виїзду та перебування за кордоном, проїзд блокпостів та евакуацію, відновлення особистих документів, виплату пенсії тощо. Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій Чат-бот працює цілодобово на базі найпопулярніших соцмереж в Україні. Де скористатися сервісом:

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