Глава Черниговской ОВА снял новое видеообращение 6 апреля на родной для себя лестнице в Чернигове. Он вспомнил время, когда ежедневно поднимался по ней.

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Чаус вспомнил чудесное мирное время и поделился воспоминаниями из своей юности в Чернигове.

25 лет назад я ежедневно спускался и поднимался по этой лестнице. Поднимался вечером после работы. Я тогда был студентом и крутил дискотеку на теплоходе "Казбек". Это было прекрасное время. Молодость, задор и много планов на будущее. Это для меня очень теплая лестница,

– рассказал глава ОВА.

После таких воспоминаний на его глазах появились слезы. Чаус говорит, что видит и знает, "сколько сюда прилетело от москальской мерзости". Он подчеркивает, что мы все восстановим.

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