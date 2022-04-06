Голова Чернігівської ОВА зняв нове відеозвернення 6 квітня на рідних для себе сходах у Чернігові. Він пригадав час, коли щодня підіймався ними.

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Чаус пригадав чудовий мирний час та поділився спогадами зі своєї юності в Чернігові.

25 років тому я щоденно спускався підіймався по цих сходах. Підіймався ввечері після роботи. Я тоді був студентом і крутив дискотеку на теплоході "Казбек". Це були чудові часи. Молодість, задор і багато планів на майбутнє. Це для мене дуже теплі сходи,

– розповів очільник ОВА.

Після таких спогадів на його очах з'явилися сльози. Чаус каже, що бачить і знає, "скільки сюди прилетіло від москальської мерзоти". Він наголошує, що ми все відновимо.

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