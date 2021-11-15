Действия бывшего судьи квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. За это Чаусу грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Взятка и побег из Украины

Детективы НАБУ 9 августа 2016 года разоблачили экс-судью на получении взятки в 150 тысяч долларов. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые он сам закапывал во дворе собственного дома.

Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый сбежал из Украины. С 16 августа 2016 года Чаус был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.

В феврале 2017 года его задержали на территории Молдовы. Детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции. В апреле 2021 года появилась информация о якобы похищении Чауса.

Чаус закопал деньги в двух стеклянных банках на собственном дворе / Фото НАБУ

Приключения Чауса в Украине

В июле 2021 года бывшего судью нашли и задержали в одном из сел Винницкой области. Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали его 3 августа в больнице "Феофания".

Высший антикоррупционный суд 4 августа избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Стороне защиты 6 августа 2021 года открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После его завершения бывшему судье вручили обвинительный акт.

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