Действия бывшего судьи квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. За это Чаусу грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Взятка и побег из Украины
Детективы НАБУ 9 августа 2016 года разоблачили экс-судью на получении взятки в 150 тысяч долларов. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые он сам закапывал во дворе собственного дома.
Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый сбежал из Украины. С 16 августа 2016 года Чаус был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.
В феврале 2017 года его задержали на территории Молдовы. Детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции. В апреле 2021 года появилась информация о якобы похищении Чауса.
Чаус закопал деньги в двух стеклянных банках на собственном дворе / Фото НАБУ
Приключения Чауса в Украине
- В июле 2021 года бывшего судью нашли и задержали в одном из сел Винницкой области. Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали его 3 августа в больнице "Феофания".
- Высший антикоррупционный суд 4 августа избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
- Стороне защиты 6 августа 2021 года открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После его завершения бывшему судье вручили обвинительный акт.
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