Интересно, что Умаров также был свидетелем по делу Амины Окуевой, которую убили в октябре 2017 года.

Важно Убийцам моей дочери важно показать, что они в этой стране решают все, – мама Окуевой

Процесс над подозреваемым проходил под охраной спецподразделения "Кобра" и агентов контрразведки ведомства. Осужденный не признал вину и заявил, что "настоящий убийца убежал".

Обратите внимание! Пожизненное заключение в Австрии допускает досрочное освобождение через 15 лет.

Больше о деле против Сарали

Прокурор заявил, что Сарали известен в чеченской диаспоре как торговец оружием. В июле 2020 года встретился с Умаровым, чтобы обменять автомобиль на пистолет Glock, и уже сидя в машине сделал 5 выстрелов в Умарова.

Блогер попытался выбраться из машины, но осужденный сделал контрольный выстрел в голову. Экспертиза установила, что каждый из этих выстрелов мог стать смертельным.

По версии прокуратуры, Мамихану Умарову многократно поступали угрозы из-за его видео на ютубе, в которых тот критиковал Рамзана Кадырова. Телохранитель Умарова сообщил в суде, что за убийство блогера была назначена награда в размере 5 миллионов долларов.

Больше об этом В Австрии убили чеченского блогера Анзора, который критиковал Кадырова и спас Мосийчука

Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть. Кроме того, семья погибшего попросила прощения у Кадырова за поведение убитого родственника.

При чем тут Амина Окуева

Важно, что Умаров официально был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой. 30 октября 2017 года автомобиль Амины Окуевой расстреляли возле поселка Глеваха Киевской области. От полученных ранений волонтер умерла. В автомобиле также находился муж Окуевой – Адам Осмаев. Медикам удалось его спасти.

В январе 2020 года полиция задержала первого подозреваемого в убийстве Амины – Игоря Редькина, впоследствии заочно объявила подозрение вероятному организатору чеченцу Салаху Хумаидову, который сейчас находится в розыске.