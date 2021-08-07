Цікаво, що Умаров також був свідком у справі Аміни Окуєвої, яку вбили у жовтні 2017 року.

Важливо Вбивцям моєї дочки важливо показати, що вони в цій країні вирішують все, – мама Окуєвої

Процес над підозрюваним відбувався під охороною спецпідрозділу "Кобра" та агентів контррозвідувального відомства. Засуджений не визнав провину і заявив, що "справжній вбивця втік".

Зверніть увагу! Довічне ув'язнення в Австрії допускає дострокове звільнення через 15 років.

Більше про справу проти Саралі

Прокурор заявив, що Саралі відомий в чеченської діаспори як торговець зброєю. У липні 2020 року зустрівся з Умаровим, щоб обміняти автомобіль на пістолет Glock, і вже сидячи в автівці, зробив 5 пострілів в Умарова.

Блогер спробував вибратися з машини, але засуджений зробив контрольний постріл у голову. Експертиза встановила, що кожен із цих пострілів міг стати смертельним.

За версією прокуратури, Маміхану Умарову багаторазово надходили погрози через його відео на ютубі, в яких той критикував Рамзана Кадирова. Охоронець Умарова повідомив у суді, що за вбивство блогера була призначена нагорода в розмірі 5 мільйонів доларів.

Більше про це В Австрії вбили чеченського блогера Анзора, який критикував Кадирова і врятував Мосійчука

Через два тижні після вбивства Умарова його родичі, які проживають в Чечні, взяли на себе відповідальність за його смерть. Крім того, сім'я загиблого попросила вибачення у Кадирова за поведінку вбитого родича.

До чого тут Аміна Окуєва

Важливо, що Умаров офіційно був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої. 30 жовтня 2017 року автомобіль Аміни Окуєвої розстріляли біля селища Глеваха на Київщині. Від отриманих поранень волонтерка померла. В автомобілі також перебував чоловік Окуєвої – Адам Осмаєв. Медикам вдалося його врятувати.

У січні 2020 року поліція затримала першого підозрюваного у вбивстві Аміни – Ігоря Редькіна, згодом заочно оголосила підозру ймовірному організатору чеченцю Салаху Хумаїдову, який наразі перебуває у розшуку.