Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Представители батальона в июле заявили о подготовке к боевым действиям в чечне.

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Белокиев отметил, что планы по деоккупации Ичкерии и всего Кавказа разрабатываются давно.

Почему батальон обнародовал свои намерения

По словам Белокиева, представители батальона получили информацию о том, что среди российского военного контингента, дислоцирующегося в чечне, начали собирать людей для отправки в Украину.

Мы были вынуждены раскрыть одну из наших карт, что ведем подготовку (к боевым действиям в Ичкерии – 24 канал), собираем информацию, чтобы оттянуть эту переброску,

– подчеркнул он.

Белокиев добавил, что сразу после обнародования заявления о намерениях батальона, планы по отправке российских военных из чечни в Украину изменились.

"Был отдан приказ приостановить собрание. Я считаю, что это хорошее достижение", – отметил спикер батальона имени Шейха Мансура.

кадыров запаниковал

Белокиев добавил, что на заявление сразу же отреагировал рамзан кадыров. В частности, он попросил разместить базу ПВО в горах чечни возле его родного села Ахмат-Юрт. Якобы россии как никогда нужны новые стратегические решения, а система ПВО в чечне – просто обязательна.

Представитель батальона имени Шейха Мансура связывает такие призывы с тем, что кадырову позвонили из москвы.

Ему сказали: "Тебя поставили для того, чтобы обуздать чеченский народ. Почему какие-то чеченцы сегодня готовятся к боевым действиям? Если что-нибудь случится на одной из баз в чечне, ты будешь отвечать",

– сказал Белокиев.

Он добавил, что от этого у кадырова началась настоящая паника.

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