Вечером 28 марта чеченские телеграм-каналы сообщили, что в Гудермесе неизвестные якобы напали на районный отдел внутренних дел. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также К счастью, заказывал Кадыров: экс-разведчик объяснил, почему покушения на Зеленского провалились

Подробности инцидента

Местные СМИ сообщили, что на место происшествия из Грозного сразу направили большую колонну кадыровцев, перекрыв все дороги.

Перестрелка в Гудермесе: видео

Во время перестрелки кадыровцы застрелили двух мужчин, которые якобы и совершили нападение. Однако на этом все не кончилось. В "лучших традициях", прихвостни Кадырова зачем-то начали снимать с трупов штаны и еще и снимать это на видео.

Редакция 24 Канала не добавляет это жестокое видео по этическим соображениям, поскольку это чувствительный контент. Однако мы оставим его по ссылке, чтобы сохранить эти видеоматериалы как очередное доказательство преступной политики кадыровцев.

На место происшествия приехал Кадыров

После перестрелки в Гудермес прибыли Рамзан Кадыров, начальник силового блока Абузейд Висмурадов и министр МВД Руслан Алханов.

Примечательно, что сначала министр информации и печати так называемой Чеченской республики Ахмед Дудаев уже успел опровергнуть события в Гудермесе, нагло заявляя, что ничего не произошло и в городе все спокойно. Однако со временем появилось видео с Кадыровым, который со счастливым лицом заявил обратное.