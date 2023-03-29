Ввечері 28 березня чеченські телеграм-канали повідомили, що у Гудермесі невідомі буцімто напали на районний відділ внутрішніх справ. Про це пише 24 Канал.

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Подробиці інциденту

Місцеві ЗМІ повідомили, що на місце події з Грозного одразу направили велику колону кадировців, перекривши всі дороги.

Перестрілка у Гудермесі: відео

Під час перестрілки кадировці застрелили двох чоловіків, які буцімто й скоїли напад. Проте на цьому все не закінчилось. У "найкращих традиціях", посіпаки Кадирова для чогось почали знімати з трупа штани та ще й знімати це на відео.

Редакція 24 Каналу не додає це жорстоке відео з етичних міркувань, оскільки це чутливий контент. Проте ми залишимо його за посиланням, щоб зберегти ці відеоматеріали як черговий доказ злочинної політики кадировців.

На місце події приїхав Кадиров

Після перестрілки у Гудермес прибули Рамзан Кадиров, начальник силового блоку Абузейд Вісмурадов та міністр МВС Руслан Алханов.

Цікаво, що спершу міністр інформації та друку так званої Чеченської республіки Ахмед Дудаєв вже встиг спростувати події у Гудермесі, нахабно заявляючи, що нічого не сталося і в місті все спокійно. Проте згодом з'явилося відео з Кадировим, який зі щасливим обличчям заявив протилежне.