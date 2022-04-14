Советнику главы ОП инкриминируют "экстремизм"

В своем фейсбуке Арестович опубликовал скриншот заголовка новости. В нем говорится, что боевики открыли "уголовное дело" против него.

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Советнику главы ОП инкриминируют "экстремизм". Арестович отреагировал на решение боевиков с юмором.

А чего достиг ты?,

– лаконично написал он.

Боевики "преследуют" Арестовича вслед за Беларусью

В середине марта в Беларуси открыли уголовное дело против Арестовича. Этому предшествовал призыв советника главы ОП к рельсовой войне.

В Беларуси в заявлениях Арестовича увидели "терроризм". Тогда советник Андрея Ермака пошутил, что за него могут заступиться украинские женщины.

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