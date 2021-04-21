Кремль, стягивая войска под украинскую границу, демонстрирует готовность к эскалации войны и шантажирует мир. Однако Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина не та, что была в 2014 году, наша мощная армия готова дать отпор любому.

Кроме того, президент Украины предложил Путину встретиться лично, без посредников, в одном из городков Донбасса, где идет война. Однако в Кремле не видят для этого предпосылок, поэтому планировать ничего не собираются.

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Наверное, потому, что тема войны сейчас для россиян "непопулярна", о Донбассе российский президент не упомянул и на своем ежегодном обращении к Федеральному собранию. Об Украине заговорил только в контексте Виктора Януковича, которого, мол, как и Александра Лукашенко, хотели "убить" во время государственного переворота.

Что же скрывается за действиями Владимира Путина, готов ли он к полномасштабному наступлению и как на это отреагируют Европа и Америка. Это и не только Сергей Лещенко, Алексей Печий и Денис Казанский обсудят во время спецефира "Что это было?" на ютуб-канале 24 канала в 19:00. К их разговору также присоединятся глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, журналисты Юрий Бутусов, Саймон Шустер, Роман Доброхотов и другие.

Вы можете оставлять свои вопросы в чате и мы обязательно их озвучим в прямом эфире.

Смотрите прямую трансляцию спецефира "Что это было?" на 24 канале: