Правда, они и до 24 февраля давно не встречались лично. Хотя это уже четвертый раунд переговоров, я не ожидаю прорывов. В ходе военных действий очевидно зависание.

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Планы России провалились

России не удалось добиться заявленных целей. Но они до сих пор надеются на капитуляцию Украины, хотя уже и предлагают ее умеренный вариант. Но Украина не может согласиться с капитуляцией. И речь идет не только о президенте Зеленском и власти в целом, но и об украинском обществе.

Максимум о чем сейчас можно договариваться (кроме гуманитарных коридоров) – временное прекращение боевых действий. Потребность в этом есть у обеих сторон. Но даже если об этом договорятся, надо понимать, что после этого военные действия возобновятся и могут усилиться.

Также следует понимать, что россиянам нельзя доверять. Они в конце концов нарушают все возможные договоренности. И любые договоренности будут иметь скорее тактический смысл.

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Что дальше

Решающий фактор переговорного процесса в будущем – характер боевых действий. Эффективное сопротивление украинской армии и украинского общества заставит российское руководство искать выход из ловушки, в которую они сами себя загнали. И тогда они будут постепенно идти на уступки. Но не сразу.

Думаю, что нам уже сейчас нужно жестко ставить вопрос о компенсации Россией тех потерь, которые нанесли российские войска Украине. Мы обязательно должны предъявлять свои требования. Это будет верно и стратегически, и с точки зрения тактики переговорного процесса.

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