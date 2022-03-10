Сделка была на завершающей стадии

Все стороны пошли на многие уступки. И, пожалуй, это самый удачный момент совпадения интересов.

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Ирану нужны деньги и воспользоваться шансом занять освободившееся российской нефтью место на западных рынках.

Западному миру нужна нефть, чтобы отказаться от зависимости от Путина и не разозлить избирателей ценами.

И только Россия в последний момент на прошлой неделе решила положить на стол украинский вопрос с требованием к США дать обязательство, что на отношения с Ираном наложенные за вторжение и войну санкции не будут распространяться.

Это разозлило всех

Даже Иран позволил себе прямолинейную критику в сторону Москвы и демонстрацию независимости от Кремля.

Однако на Россию это не подействовало. Условие сегодня тоже осталось на столе, а лидеры разъехались по своим столицам.

Что дальше?

Россия передумает

Приятный, но почти не реалистичный вариант.

Соглашение не будет заключено

Обрадуется Израиль, потому что он считает ее слабостью. Но цены на нефть останутся высокими, от чего проиграют все, кроме России.

США без соглашения ослабят санкции

Это плохо для Израиля, потому что лучше такое соглашение, чем никакое. И, конечно, для мира. Ибо Иран с ядерным оружием без контроля выглядит угрожающе.

Соглашение заключят без России. Москва все равно уже труп

Избыток обогащенного урана, который Иран разрабатывал с момента выхода из соглашения администрации Трампа, который по соглашению должен отойти России, разделят между собой западные страны. Китай же без привлечения России продолжит разработку иранских ядерных реакторов и покупать недорогую иранскую нефть.