Угода була на завершальній стадії

Усі сторони пішли на багато поступок. І, мабуть, це чи не найвдаліший момент збігу інтересів.

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Ірану потрібні гроші та скористатися шансом зайняти звільнене російською нафтою місце на західних ринках.

Західному світу потрібна нафта, щоб відмовитися від залежності від Путіна та не розлютити виборців цінами.

І тільки Росія в останній момент на минулому тижні вирішила покласти на стіл українське питання з вимогою до США дати зобов'язання, що на відносини з Іраном накладені за вторгнення та війну санкції не поширюватимуться.

Це розлютило всіх

Навіть Іран дозволив собі прямолінійну критику в бік Москви та демонстрацію незалежності від Кремля.

Проте, на Росію це не подіяло. Умова сьогодні теж залишилась на столі, а лідери роз'їхалися по свої столицях.

Що далі?

Росія передумає

Приємний, але майже не реалістичний варіант.

Угода не буде укладена

Зрадіє Ізраїль, бо він вважає її заслабкою. Але ціни на нафту залишаться високими,, від чого програють всі, крім Росії.

США без угоди послаблять санкції

Це погано для Ізраїлю, бо краще така угода, ніж ніякої. Й звичайно для світу. Бо Іран з ядерною зброєю без контролю виглядає загрозливо.

Угоду укладуть без Росії. Москва все одне вже труп

Надлишок збагаченого урану, який Іран розробляв з моменту виходу з угоди адміністрації Трампа, який за угодою мав би відійти Росії, розділять між собою західні країни. Китай же без залучення Росії продовжить розробку іранських ядерних реакторів та купувати недорогу іранську нафту.