Але ні. Це значно гірше. Тому що в 90-ті бідність компенсувалася відсутністю подібних обмежень.

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У 90-х було легше

Хто хотів – той міг заробити. Із валютою не було проблем. Тепер же Росія стрімко перетворюється на Іран чи Венесуелу. Валюта зникає.

Це означає, що незабаром з'явиться чорний ринок, на якому вона нелегально продаватиметься за ринковим курсом, а паралельно з цим існуватиме офіційний, фейковий курс.

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Ті, хто розумніший, уже завили, бо зрозуміли, до чого все йде. Ось, наприклад, пости на каналі Ксенії Собчак.

І це лише початок. Ви, мразі, дорого заплатите за вбивства українських жінок та дітей.

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