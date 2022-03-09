Дефолт близко

Финансисты прогнозируют, что до 15 апреля или раньше в России будет дефолт. Безработица в Москве и Питере за последние дни уже выросла на 30%

Важно "Наш Крым" теперь свысока смотрит на русских буржуев

Visa и MasterCard перестали обслуживать российских пользователей. Иностранный капитал сворачивает бизнес и инвестиционные проекты. Россияне в начале марта получили последние зарплаты от международных компаний.

Фондовый, ипотечный, кредитный рынок в России развалился. Это сотни тысяч людей стали банкротами.

Авиасообщение с Россией закрыто. Заблокирована торговля западными товарами и услугами (ИТ, авто, электроника, одежда, бренды и так далее).

США планирует ввести эмбарго на российскую нефть и газ; компенсировать нехватку энергоносителей на международном рынке планируется за счет снятия санкций с Венесуэлы и Ирана, а также увеличения добычи в Саудовской Аравии.

Революционная ситуация

Российские банки на грани банкротства; русские олигархи теряют активы и капитал, а их счета замораживаются.

В России начинается продовольственная паника. Фермеры требуют гарантии субсидий, иначе посевная не начнется.

Руководство России пытается вытащить наличные денежные средства из чиновников; анонсированы проверки деклараций.

Федеральный бюджет России будут пересматриваться. А это значит, что субъекты федерации получат шиш, а не дотации и субвенции. Привет, сепаратизм, особенно с Кавказа.

"Северный поток-2" навсегда разрушен. Санкции не снимут, пока Россия не уйдет из Украины, Крыма и Донбасса, и не отстроит разрушенные территории.

Поэтому здесь два выхода. Или Россия уйдет под Китай полностью; или она развалится и там начнется революция. Раз в 100 лет в России что-то происходит.

Победа Украины близка

Нам главное- выстоять и помогать армии, поддерживать власть и демонстрировать солидарность. Правда – за нами , мы защищаем свою землю.