Уравниловка

И я кстати знаю, где сейчас больше всего радуются тому, что происходит с Россией. В Крыму.

Важно Украина 9 мая проведет парад Победы в уволенном Крыму

У них ничего и не было, всех этих сетей. У них одна ZARA была на весь полуостров. И не сеть. А именно что один магазин в Симферополе. От них сразу все ушли после аннексии. Они за эту аннексию рассчитались по полной. Оказались в фактической изоляции.

А Россия не рассчиталась. Она только сейчас начинает повторять судьбу Крыма. И вот для них теперь наступает торжество справедливости. Вот теперь мы да, одна страна. Изолированная, отгороженная, отсеченная от нормального мира.

Крым – это Украина

Но! Есть одно существенное отличие крымчан от россиян. Внимание-внимание, дорогие россияне. Они да. Формально были отрезаны от цивилизационных сетевых изысков. Даже от банков российских. И не только от них. Но фактически они были и остаются куда свободнее граждан России.

Они там все, уж по крайней мере в значительном большинстве, сохранили паспорта Украины. И они отлично пользуются украинским безвизом. Они да, были обижены на Украину за свет и воду. Но при этом вполне ей благодарны за то, что в Херсоне достаточно легко разруливали всякие формальности. В том числе паспортные.

И вот они сейчас, когда Россия изолирована, они через ту же Россию могут продолжать добираться в Европу. Сложнее, дороже, зато реально. И американские визы у них были по «украинской норме» на 10 лет.

Россиянам же получить визы стало практически невозможно. Так что "наш Крым", он теперь на российских буржуев смотрит маленько свысока. По экономической изоляции сравнялись, по личной свободе вырвались вперёд.

И да, эти донбасские беженцы, они тоже фиг откажутся от своих украинских паспортов. Вы еще подаете референдум среди них среди всех проведите, какой паспорт они отдадут скорее. Ох не поручусь за результат.

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