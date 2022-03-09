Зрівнялівка

І я, до речі, знаю, де зараз найбільше радіють тому, що відбувається з Росією. В Криму.

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У них нічого не було, всіх цих мереж. У них одна ZARA була на весь півострів. І не мережа. А саме що один магазин у Сімферополі. Від них відразу всі пішли після анексії.

Вони за цю анексію розрахувалися на повну. Опинилися у фактичної ізоляції. А Росія не розрахувалася.

Вона лише зараз починає повторювати долю Криму. І ось для них тепер настає торжество справедливості. Ось тепер ми так, одна країна. Ізольована, відгороджена, відтята від нормального світу.

Крим – це Україна

Але! Є одна істотна відмінність кримчан від росіян. Увага-увага, дорогі росіяни. Вони так. Формально були відрізані від цивілізаційних мережевих вишукувань. Навіть від російських банків. І не лише від них. Але фактично вони були і залишаються куди вільнішими за громадян Росії.

Вони там усі, принаймні значною мірою, зберегли паспорти України. І вони чудово користуються українським безвізом. Вони були ображені на Україну за світло і воду. Але при цьому цілком вдячні за те, що в Херсоні досить легко "розрулювали" всілякі формальності. У тому числі паспортні.

І ось вони зараз, коли Росія ізольована, вони через ту саму Росію можуть далі їхати до Європи. Складніше, дорожче, проте, реально. І американські візи мали за "українською нормою" на 10 років.

Росіянам отримати візи стало практично неможливо. Отже, "наш Крим", він тепер на російських буржуїв дивиться трохи зверхньо. З економічної ізоляції зрівнялися, з особистої свободи вирвалися вперед.

І так, ці донбаські біженці, вони теж фіг відмовляться від своїх українських паспортів. Ви ще йдіть референдум серед них усіх проведіть, який паспорт вони віддадуть швидше. Ох не впевнена за результат.

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