У Пєскова відвалилася денацифікація, а Путін продовжує утилізувати Росію. Віталій Кім vs Володимир Путін.

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Війна показує всіх

Війна, як рентген. Просвічує всіх наскрізь. Декілька слів про мерзенне плем'я сучасних "чемберленів", про тих, чиї округлі і гладкі, але такі, що погано пахнуть, тому що мертві, слова дозволили Путіну нахабніти, відчути себе директором цього світового пляжу і розгулятися світовим буфетом.

Співробітникам ООН рекомендовано не використовувати слово "війна" щодо війни в Україні. Про це пише газета The Irish Times з посиланням на службову інструкцію, що потрапила до редакції.

ООН просить називати те, що відбувається, "конфліктом" або "військовим наступом". Крім того, співробітникам сказано не розміщувати у своїх та робочих соціальних мережах український прапор. Ці заходи у листі пояснюються необхідністю дотримуватися нейтральності.

Ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці,

– цитує газета розісланий співробітникам лист.

Ні, виявляється для працівників ООН жодної війни, а є "конфлікт". Ось, наприклад, в офісі ООН теж, напевно, бувають конфлікти. Наприклад, один співробітник чекає підвищення, а на місце, яке мріється, іншого призначили. Конфлікт, та ще й який! Ось і тут в Україні – "конфлікт".

Щоправда, кров річкою, міста бомбять, десятки тисяч трупів, але це не війна, а так, конфлікт. А ще працівники ООН мають бути нейтральними. Рівновіддаленими. Тобто в жодному разі не можна засуджувати вбивцю та агресора та співчувати жертві агресії. Інакше висловлюючись, співробітники ООН мають перестати бути нормальними людьми.

Інакше "високопосадовці" розсердяться. Як, до речі, імена цих чиновників. Чи не Путін із Бастрикіним, чи не Володін із Матвієнко, які в Росії ухвалили закони, за якими збираються садити на 15 років за твердження, що Путін веде війну проти України і вже хапають людей на вулиці за плакат "Ні війні!".

Важливо Путін – упоротий, але не божевільний

Війна закінчиться перемогою України та розгромом Росії

Переконаний, що коли ця війна закінчиться, а вона неминуче закінчиться перемогою України та розгромом путінської Росії, людству треба буде щось робити з цією ООН та її шаленою Радою Безпеки, в якій засідають представники божевільного маніяка.

Можливий вихід було намічено у тому Форумі демократій, який минулого року збирав Байден. Тобто створення всередині ООН, паралельно ООН працездатного та життєздатного ядра держав, готових протистояти диктатурам та війнам…

Такі ж реформи назріли і щодо низки міжнародних громадських організацій. Наприклад, Міжнародної федерації журналістів, яка разом із усією "прогресивною громадськістю" люто захищала права Соловйова, Кисельова та Симоньян сіяти брехню та ненависть по всьому світу, прикриваючись статусом журналіста...

Бордель замість гуртожитку

На московській частоті "Ехо Москви" запрацює державна радіостанція Sputnik. Державна радіостанція Sputnik, яка входить до холдингу "Росія сьогодні", почне мовлення в Москві на частоті закритої через військову цензуру радіостанції "Ехо Москви". Про це повідомляється у телеграм-каналі RT.

Перший ефір запланував на 9 березня. У перший день слухачам обіцяно ефіри офіційного представника МЗС Марії Захарової, депутата Держдуми Анатолія Вассермана та прокремлівських блогерів Германа Клименка та Дмитра Пучкова.

Актуально "Наш Крим" тепер зверхньо дивиться на російських буржуїв

У Путіна та його холуїв є дуже специфічне почуття гумору, властиве гопникам та садистам. Якщо "мочити", тобто вбивати, то неодмінно в сортирі. Путіну мало було просто вбити НТВ Євгена Кисельова, Віктора Шендеровича, Світлани Сорокіної та Володі Кара-Мурзи старшого. Йому треба було створити на цьому місці смердючу купу, з якої періодично вилітають огидні анонімки на кшталт "Анатомії протесту", "Касьянова дня" та іншої гидоти.

Ось і тепер, на місці складного медійного організму "Еха Москви", з купою недоліків, що багаторазово мною критикується, але в цілому вкрай важливого для всіх, кому потрібні альтернативні джерела інформації – створено черговий моноліт брехні та шаленої пропаганди війни, ненависті та мракобісся.

У Пєскова відвалилася денацифікація, а Путін продовжує утилізувати Росію

У соціальних мережах обговорюють інтерв'ю Дмитра Пєскова Reuters, у якому він промовив умови зупинення війни. За його словами, Україна має:

Припинити воєнні дії;

Закріпити нейтралітет у Конституції та відмовитися від вступу до "будь-якого блоку";

Визнати самопроголошені псевдореспубліки незалежними територіями;

Визнати Крим російським.

У подиві перебувають усі: і прихильники, і противники війни. Незрозуміло, куди поділися всі ці "денацифікації" з "демілітаризацією", а також обіцянки покарати всіх тих, кого Кремль вважає "військовими злочинцями" в Україні?

Тобто, це все затіяно було заради того, щоб Зеленський визнав Крим і Донбас російськими і підписав папір про невступ до НАТО. Зрозуміло, що жодна сила не змусить президента України це зробити, але незрозуміло інше – навіщо це Кремлю та особисто Путіну? Адже це зовсім не ті цілі, які були оголошені на початку вторгнення.

Путін продовжує стверджувати, що все йде за планом. ТБ, як і раніше, трубить про перемоги. Але за два тижні Путін з усією своєю армією не зміг взяти жодного ключового міста, не зміг повністю захопити навіть Донецьку область, не кажучи вже про Київ, Харків та Одесу. Але деякі особливо злобні бджоли стали щось підозрювати.

На ютуб-каналі у Соловйова Яків Кедмі кипів від обурення з приводу того, що путінські війська погано воюють. "За два тижні можна було дійти до Львова і назад!" "Чому не взяли Одесу?" Чому досі не захопили всю Донецьку область?". "Навіщо вам треба, щоб Зеленський визнав Крим? Ви заради цього влаштовували війну?" Тобто, путінський провал і поразка стала очевидною навіть найшаленішим його прихильникам.

"Громадяни, здавайте валюту!"

Цитата з "Майстра і Маргарити", роману, написаного наприкінці 20-х, і в 30-ті роки минулого століття, стала раптово актуальною в сучасній Росії. Банкам заборонять продавати громадянам готівкову валюту, а з валютних рахунків можна буде зняти не більше 10 тисяч доларів, решту коштів – у рублях за курсом на день видачі. У відповідь на санкції, що відрізали Росію від світових фінансів, Кремль звичним рухом шахрая заліз у кишені громадян.

Але це не вирішить проблему фінансового та економічного краху. Захід завдав удару в серце путінської економіки. США та Великобританія забороняють імпорт російської нафти та інших енергоносіїв. Європа оголосила, що, швидше за все, цього року скоротить обсяг закупівель російського газу на дві третини. Це означає, що у путінської Росії більше немає грошей, ні економіки.

Віталій Кім vs Володимир Путін

За законами драматургії вести з Путіним переговори про капітуляцію має не Зеленський, а Віталій Олександрович Кім, керівник Миколаївської обласної державної адміністрації. Оскільки Зеленський – це зараз провідний світовий лідер та його масштаб – це домовлятися з Байденом, Джонсоном та іншими світовими лідерами про план Маршалла для України та вбудовувати повоєнну Україну у післявоєнний світ, будувати цей повоєнний мир.

А розбиратися з Путіним, перш ніж з ним розбереться трибунал, найкраще зможе саме Віталій Кім. Щоб зрозуміти мої резони, треба просто зазирнути на телеграм-канал і послухати те, як він щодня розмовляє зі співвітчизниками. Діловито, спокійно, з незмінною усмішкою та позитивним настроєм організує оборону Миколаєва. Вважаю, що йому буде зручно вести останні переговори з Путіним. Останні для Путіна.

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