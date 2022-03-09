Але от американська розвідка каже, що Путін – не божевільний. Упоротий, але не божевільний. Що ж, останні події засвідчили, що ми маємо довіряти розвідці США.
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Хто ж такий Путін
І що ж тоді, вважати Путіна не божевільним? Я готовий. Так-так, я можу допустити, що Путін – не божевільний. Але не поспішайте кидати в мене томатами. В мене є просто інша версія. Єдина логічна версія.
Так от, єдина логічна версія того, що відбувається, при тому, що Путін не божевільний, це… Путін – китайський шпигун. Ну от подумайте, хто зараз виграє? Китай протистоїть Заходу, колективному Заходу, але хоче холодного протистояння і не хоче руйнувати економіку. Китай позирає на Тайвань і думає, чи можна, чи ні повернути силою. Але як перевірити, що можна робити й що ні. Як не втратити, а й ще здобути, наприклад, ресурси.
І тут на арену виходить шахід Путіна, який обтягує себе поясом шахіда з кадирівців і псковських десантників і кидає себе під колеса танку. А Китай стоїть осторонь і думає. Вийде у нього – добре. Тоді можна забирати Тайвань і Захід нічого не зробить. Не вийде? Прикро, але Тайвань почекає, а от дешеві російські ресурси отримати також приємно.
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І далі Путін кидається на Україну, отримує на горіхи від української армії й повний пакет санкцій від колективного Заходу. І це руйнує повністю ту модель економіки, яка була у Росії. Росія летить в прірву і вилітає із цивілізації.
А що її чекає?
Звісно, тільки Китай. Дешеві ресурси, які зможе купувати тільки Китай. І не треба повторювати байки росіян, про те, що зараз ціна на газ і Європа буде плакати. Бо ціна на газ на ринку в Європі може вилітати до 3500 доларів, але Китай купує при цьому газ за фіксованими цінами. Менше ніж 200 доларів. І зараз буде продовжувати це робити за такими ж цінами, але чим далі, тим більша доля російських ресурсів буде продаватися саме туди.
Те саме буде з російською нафтою. Бо Китай буд єдиним покупцем. І зможе максимально викручувати руки.
Дії Путіна – на руку Китаю / Фото Getty Images
Що буде з великим російським бізнесом?
Вони всі йдуть услід російському кораблю. До банкрутства. А далі ці корпорації мають бути викуплені державою. Але у російської держави грошей немає. Не буде вже. А будуть тільки юані. Китайці й викуплять. За безцінь.
Що буде із російською фінансовою системою? Рішення Центрального Банку Росії свідчить, що вони побачили глобальний розмір триндецю. Хто прийде туди? Юань. Один великий юань.
І все це не скасовує того, що перетворення Росії на фашистську бідну диктатуру рано чи пізно призведе до розпаду імперії.
Чому Китай підтримує Росію
А хто буде підбирати її шматки? Правильно, Китай. Не Захід, якому сто років снилася та Росія, і все, що намагався зробити Байден, це переконати Путіна поводитися чемно і долучитись до протистояння з Китаєм. Ні, Китай забере все. А роботу за нього робить Путін. Всю брудну роботу.
Звісно, Китай зараз тому і підтримує Росію. Підтримує її політично у світі. Повторює тези про злих бандерівців і т.д. Китай підштовхує Росію до прірви. Бо вона йому там, на дні, і потрібна. І не бачити цього у Росії неможливо.
Міг би не божевільний диктатор в один день зробити свою країну такою слабкою і віддати своєму сусіду. Хіба що він дуже-дуже дурний. Або китайський шпигун. Отже, насправді, якщо зараз росіяни шукають привід задушити божевільного диктатора, зробити переворот чи щось інше, то в них є залізний привід. Путін руйнує не тільки міста України й життя українців, але і майбутнє Росії. За таке не тільки можна, але й треба табакеркою по голові..
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