Дипломатична гра

Я дуже просто поясню як людина, яка кожного дня робить до 10 рейсів через все місто, інколи пішки а потім ще на передній край мотається.

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Те що каже і вимагає Зеленський у НАТО, то він каже для НАТО та для Європи. То має для нас бути білим шумом. Він їх за**бує, ставлячи умови, які вони не можуть виконати. Бо то ціла процедура. І за нас дійсно не будуть воювати. І свої літаки не піднімуть.

Але замість того вони нам дають те, що можуть, в ***чних об'ємах. І на**й нам ті НАТОвські літачки в повітрі, коли нам треба системи ППО. НАТОвські. Ми самі те небо закриємо. Навіть зараз вже непогано виходить.

Як втримати небо

До когось не доходить, що це – війна. Справжня. На знищення. І нам не миротворці треба в небі, а наші літаки та гелікоптери. І щоб те небо закривали наші ППОшники. Засобами, які дасть НАТО. Щоб ми могли з повітря русню нищити, а вони нас – ні. А "закрите небо" чужими дядьками цього не дає. А ворога нищити треба. Або він нас.

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І наостанок. Не треба навіть серйозно сприймати те, що кажуть наші політики для НАТО та Ради Європи. Не робіть собі нерви. Бо то в них така гра, і до реального життя то майже не має відношення. То кажуть не для вас. То кажуть для тих, кому прививають почуття провини. А нам за це дають всілякі плюшки. Тримаймося незламні. Нам своє робити.

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