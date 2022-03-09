Но нет. Это гораздо хуже. Потому что в 90-е нищета компенсировалась отсутствием подобных ограничений.

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В 90-х было легче

Кто хотел – тот мог заработать. С валютой не было проблем. Теперь же Россия стремительно превращается в Иран или Венесуэлу. Валюта исчезает.

Это значит, что скоро появится черный рынок, на котором она будет нелегально продаваться по рыночному курсу, а параллельно с этим будет существовать официальный, фейковый курс.

Важно "Терпи, моя красавица": Россия уже расплачивается за войну в Украине

Те, кто поумнее, уже взвыли, так как поняли, к чему все идет. Вот, например, посты на канале Ксении Собчак.

И это только самое начало. Вы, мрази, дорого заплатите за убийства украинских женщин и детей.

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Следует знать – Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций: смотрите видео