В Белом доме рассказали, чего ждать России от США в ближайшие недели
В течение следующих нескольких недель США введут "шаги" в отношении злонамеренной деятельности России. В Вашингтоне планируют ввести как санкции, так и другие мероприятия, в том числе и "невидимые".
Источник:твиттер Белого дома
О действиях США в отношении России рассказала во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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России следует ожидать новых шагов по стороны США
Мы ввели санкции в ответ на отравление Алексея Навального. Кроме того, выпустили отчет об их вмешательстве в выборы 2020 года. И мы будем внедрять меры на все виды злонамеренной деятельности (России – 24 канал), относительно которых мы выражали беспокойство,
– заявила Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент Джо Байден в начале своей каденции отдал распоряжение разведчикам изучить, какой вред нанесла Россия, и подготовить по результатам доклад.
Остаются недели, а не месяц, до тех пор, когда эту политику применят,
– уточнила она.
Псаки также добавила, что некоторые из шагов-реакций на действия России будут заметными, другие – невидимыми.
"За президентом (Байденом – 24 канал) остается право выбирать, каким будет этот ответ и когда", – отметила пресс-секретарь Белого дома. Однако уточнила, что американский лидер четко дал знать, что российское правительство заплатит за содеянное.
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Санкции США против России: последние новости
- Вашингтон 2 марта ввел санкции против российских чиновников из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.
- Под ограничения попали: первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников и другие. Также санкции наложили на 14 организаций, причастных к производству химического оружия.
- Кроме того, с 18 марта начали действовать санкции, которые США наложили из-за отравления в 2018 году бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядом "Новичок".
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