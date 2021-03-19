В течение следующих нескольких недель США введут "шаги" в отношении злонамеренной деятельности России. В Вашингтоне планируют ввести как санкции, так и другие мероприятия, в том числе и "невидимые".

О действиях США в отношении России рассказала во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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России следует ожидать новых шагов по стороны США

Мы ввели санкции в ответ на отравление Алексея Навального. Кроме того, выпустили отчет об их вмешательстве в выборы 2020 года. И мы будем внедрять меры на все виды злонамеренной деятельности (России – 24 канал), относительно которых мы выражали беспокойство,

– заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент Джо Байден в начале своей каденции отдал распоряжение разведчикам изучить, какой вред нанесла Россия, и подготовить по результатам доклад.

Остаются недели, а не месяц, до тех пор, когда эту политику применят,

– уточнила она.

Псаки также добавила, что некоторые из шагов-реакций на действия России будут заметными, другие – невидимыми.

"За президентом (Байденом – 24 канал) остается право выбирать, каким будет этот ответ и когда", – отметила пресс-секретарь Белого дома. Однако уточнила, что американский лидер четко дал знать, что российское правительство заплатит за содеянное.

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