Чего ожидать Украине в течение следующих пяти лет и какими станут вызовы для самой Европы в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала литовский евродепутат Раса Юкнявичене.

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Европарламент после выборов: что будет с поддержкой для Украины

По вашему мнению, изменится ли позиция Европарламента по поддержке Украины в течение следующих пяти лет?

Уже прозвучал очень четкий месседж, что мы, депутаты Европарламента 10-го созыва, подавляющее большинство из нас поддерживает Украину. Голосование за резолюцию по Украине на первом пленарном заседании не является традиционным. Это было исключение, который предложил лидер нашей политической группы Манфред Вебер. Другие политические группы приняли это предложение и эта инициатива оказалась успешной. Мы хотели продемонстрировать, что мы едины в поддержке Украины, как это было и в предыдущем созыве Европарламента.

Так, у нас есть депутаты из крайне правых и крайних левых групп. Они имеют разные мнения, но они являются меньшинством в парламенте. Поэтому, я думаю, что в течение следующих пяти лет, мы сохраним то же проукраинское большинство. Но только принятия резолюций недостаточно.

Конечно, Украина нуждается в очень четкой поддержке в обоих направлениях – будь то военная поддержка, или финансовая помощь. Кроме того, процесс расширения ЕС и членство в Евросоюзе не менее важны, чем другие вопросы. Очень многие люди понимают, что мы боремся вместе с Украиной, а Украина борется и за нашу свободу также.

По вашему мнению, смогут ли представители "Патриотов за Европу" и "Европы суверенных наций" блокировать продолжение поддержки Украины?

К счастью, они не смогут этого сделать, поскольку у нас есть четкое большинство. Первая резолюция по Украине стала важной, чтобы продемонстрировать, что это большинство есть.

Главные вызовы для Европы на следующие пять лет

Россия усилила свои гибридные атаки. В то же время мы видим рост популярности крайних правых или левых сил, которые выступают против евроинтеграции. С какими препятствиями столкнется Евросоюз в будущем?

В Украине продолжается настоящая конвенционная война, но эта война против ЕС также является настоящей. Путин, Кремль пытаются ослабить нашу демократию, наше единство. Они пытаются использовать разного рода дезинформацию, найти доверенных лиц в Европарламенте и влиять политически, а также проводят различные атаки.

Мы увидим и уже сталкиваемся с саботажем, что-то происходит со стратегической инфраструктурой. В Литве мы уже имели странные пожары, даже в ТЦ, где заметили следы Кремля. В Польше уже арестовали нескольких подозреваемых, которые были причастны к подобным событиям.

Мы должны быть готовыми. Во время последнего саммита в Вашингтоне страны-члены НАТО обсуждали этот вопрос. Итак, Россия ведет разного рода войны. Для нас, на западной линии фронта, важно сохранять наше единство и способствовать четкому пониманию того, чего мы хотим достичь. Нам очень нужна четкая стратегия победы Украины. Вот такими я вижу вызовы в течение следующих пяти лет.

В Европарламенте появилась третья по величине фракция "Патриоты за Европу", которые выступают против поддержки Украины. Каково ваше отношение к этому?

Список тех, кто проголосовал или не проголосовал за первую резолюцию по поддержке Украины, демонстрирует, что возможно, есть больше их единомышленников. Я отношусь к ним, действительно, как к ставленникам Кремля. Возможно, не все в этой политической группе одинаковые, но ясно, что откровенно прокремлевской является другая политическая группа – "Европа суверенных наций".

Призывы Орбана к переговорам с Москвой

Тем временем Венгрия председательствует в Совете ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан начал это председательство со своего так называемого "мирного турне" в Москву и Пекин. Чего ожидать Украине от венгерского председательства?

Я думаю, что венгерское председательство не нанесет большого вреда, поскольку мы подходим к транзитному периоду. Мы еще не знаем обновленный состав новой Еврокомиссии. Кроме того, в следующие шесть месяцев мы увидим, что будет происходить в Соединенных Штатах.

Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы убедить Вашингтон не отходить от проблем, которые у нас есть в Европе. Поэтому, это меня беспокоит больше всего.

На фоне всех призывов к миру, при каких условиях Украина могла бы вести переговоры с Россией?

Это не мое дело об этом говорить, об этом должна говорить Украина. Мы будем поддерживать украинскую позицию. Однако, конечно, позиция Украины будет зависеть и от нашей. Если помощи будет достаточной, то позиция будет одной. Но если мы не сможем вместе с Соединенными Штатами достаточно поддержать Украину, то это ослабит ее позицию.

На фоне президентских выборов в США, готов ли Европарламент к тому, что Трамп может одержать победу?

Мы должны быть готовы к вызовам всегда, как европейский континент и Европейский Союз, и не важно, выиграет ли Трамп. Потому что потрясения в мире не закончатся.

Мы не знаем, что произойдет где-то в Индо-Тихоокеанском регионе или где-то еще.

Поэтому Соединенные Штаты, возможно, и имеют ресурсы, но не ресурсы для всех возможных мировых войн. И здесь Трамп и республиканцы правы, что Европа должна делать больше в сфере обороны.

Справка! Раса Юкнявичене – евродепутат от Литвы, член крупнейшей политической группы "Европейская народная партия" в Европарламенте.



С 1996 по 2020 годы была членом Сейма Литвы. В течение 2008 – 2012 годов была министром обороны страны.