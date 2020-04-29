20:44
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Чего ожидает Украина от видеоконференции глав МИД в нормандском формате

      - Читати новину українською
      Прошлая встреча "нормандской четверки" была 9 декабря 2019 года
      Прошлая встреча "нормандской четверки" была 9 декабря 2019 года / Getty Images

      Видеоконференции глав МИД нормандского формата запланирована на 30 апреля. Украина подготовила конкретные предложения и надеется на конструктивный подход российской стороны.

      Политдиректор МИД Украины Петр Бешта рассказал, что Украина добросовестно выполняет свои обязательства и ожидает этого от другой стороны конфликта – Российской Федерации, сообщает Укринформ.

      Обратите внимание Видеоконференция в нормандском формате: о чем будут говорить главы МИД

      Дипломат надеется, что разговор министров позволит "снять блоки и запустить практические шаги" в направлении деэскалации в зоне конфликта, в частности в рамках ТКГ.

      Речь идет о:

      • прекращении огня;
      • согласовании дополнительных участков разведения;
      • открытии новых КПВВ;
      • противоминной деятельности;
      • обмене пленными;
      • обеспечении беспрепятственной деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях.

      По словам Бешты, дипломаты обсудят ситуацию вокруг пандемии COVID-19 на оккупированных территориях.

      Украинской стороне совершенно понятно, что реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Донбассе значительно хуже, чем это "изображает оккупационная администрация, а возможностей у местных жителей получить качественную медицинскую помощь значительно меньше".

      Вопрос лишь в том, насколько все плохо и какие шаги нужно сделать, чтобы оккупированные территории не превратились в своеобразную "эпидемиологическую бомбу", которая может иметь более широкие региональные последствия,
      – сказал Бешта.

      В настоящее время в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтвердили более 100 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Однако ситуация может быть хуже.

      Что известно о переговорах в нормандском формате?
      Встреча нормандской четверки была 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Впрочем переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса.

      нормандський формат домовленості
      О чем договорились во время встречи в нормандском формате / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Франции Новости России Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе МИД Украины Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Что изменится в мае: открытие рынков, индексация пенсий и окончание карантина
      сегодня , 20:02 Что изменится в мае: открытие рынков, индексация пенсий и окончание карантина
      Вероніка Климська
      Прибыли Ахметову, а убытки – государству: почему останавливают блоки АЭС
      сегодня , 19:42 Прибыли Ахметову, а убытки – государству: почему останавливают блоки АЭС
      Юлія Поскробок