Чего ожидает Украина от видеоконференции глав МИД в нормандском формате
Видеоконференции глав МИД нормандского формата запланирована на 30 апреля. Украина подготовила конкретные предложения и надеется на конструктивный подход российской стороны.
Политдиректор МИД Украины Петр Бешта рассказал, что Украина добросовестно выполняет свои обязательства и ожидает этого от другой стороны конфликта – Российской Федерации, сообщает Укринформ.
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Дипломат надеется, что разговор министров позволит "снять блоки и запустить практические шаги" в направлении деэскалации в зоне конфликта, в частности в рамках ТКГ.
Речь идет о:
- прекращении огня;
- согласовании дополнительных участков разведения;
- открытии новых КПВВ;
- противоминной деятельности;
- обмене пленными;
- обеспечении беспрепятственной деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях.
По словам Бешты, дипломаты обсудят ситуацию вокруг пандемии COVID-19 на оккупированных территориях.
Украинской стороне совершенно понятно, что реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Донбассе значительно хуже, чем это "изображает оккупационная администрация, а возможностей у местных жителей получить качественную медицинскую помощь значительно меньше".
Вопрос лишь в том, насколько все плохо и какие шаги нужно сделать, чтобы оккупированные территории не превратились в своеобразную "эпидемиологическую бомбу", которая может иметь более широкие региональные последствия,
– сказал Бешта.
В настоящее время в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтвердили более 100 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Однако ситуация может быть хуже.
Что известно о переговорах в нормандском формате?
Встреча нормандской четверки была 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Впрочем переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса.
О чем договорились во время встречи в нормандском формате / Инфографика 24 канала