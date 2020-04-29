Чего ожидает Украина от видеоконференции глав МИД в нормандском формате

Видеоконференции глав МИД нормандского формата запланирована на 30 апреля. Украина подготовила конкретные предложения и надеется на конструктивный подход российской стороны.

Политдиректор МИД Украины Петр Бешта рассказал, что Украина добросовестно выполняет свои обязательства и ожидает этого от другой стороны конфликта – Российской Федерации, сообщает Укринформ.

Обратите внимание Видеоконференция в нормандском формате: о чем будут говорить главы МИД

Дипломат надеется, что разговор министров позволит "снять блоки и запустить практические шаги" в направлении деэскалации в зоне конфликта, в частности в рамках ТКГ.

Речь идет о:

прекращении огня;

согласовании дополнительных участков разведения;

открытии новых КПВВ;

противоминной деятельности;

обмене пленными;

обеспечении беспрепятственной деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях.

По словам Бешты, дипломаты обсудят ситуацию вокруг пандемии COVID-19 на оккупированных территориях.

Украинской стороне совершенно понятно, что реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Донбассе значительно хуже, чем это "изображает оккупационная администрация, а возможностей у местных жителей получить качественную медицинскую помощь значительно меньше".

Вопрос лишь в том, насколько все плохо и какие шаги нужно сделать, чтобы оккупированные территории не превратились в своеобразную "эпидемиологическую бомбу", которая может иметь более широкие региональные последствия,

– сказал Бешта.

В настоящее время в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтвердили более 100 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Однако ситуация может быть хуже.

Что известно о переговорах в нормандском формате?

Встреча нормандской четверки была 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Впрочем переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса.



О чем договорились во время встречи в нормандском формате / Инфографика 24 канала