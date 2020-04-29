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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Чого очікує Україна від відеконференції голів МЗС в нормандському форматі

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      Минула зустріч "нормандської четвірки" була 9 грудня 2019 року
      Минула зустріч "нормандської четвірки" була 9 грудня 2019 року / Getty Images

      Відеоконференції голів МЗС нормандського формату запланована на 30 квітня. Україна підготувала конкретні пропозиції та сподівається на конструктивний підхід російської сторони.

      Політдиректор МЗС України Петро Бешта розповів, що Україна добросовісно виконує свої зобов’язання і очікує цього від іншої сторони конфлікту – Російської Федерації, повідомляє Укрінформ.

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      Дипломат сподівається, що розмова міністрів дозволить "зняти блоки і запустити практичні кроки" у напрямі деескалації у зоні конфлікту, зокрема в рамках ТКГ.

      Мовиться про:

      • припинення вогню;
      • погодження додаткових ділянок розведення;
      • відкриття нових КПВВ;
      • протимінну діяльність;
      • обмін полоненими;
      • забезпечення безперешкодної діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях.

      За словами Бешти, дипломати обговорять ситуацію навколо пандемії COVID-19 на окупованих територіях.

      Українській стороні абсолютно зрозуміло, що реальна ситуація із захворюваністю на коронавірус на Донбасі є значно гіршою, ніж це "змальовує окупаційна адміністрація, а можливостей у місцевих жителів отримати якісну медичну допомогу значно менше".

      Питання лише в тому, наскільки все погано і які кроки потрібно зробити, щоб окуповані території не перетворилися на своєрідну "епідеміологічну бомбу", яка може мати ширші регіональні наслідки,
      – сказав Бешта. 

      Наразі в окупованих районах Донецької і Луганської областей підтвердили понад 100 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Однак ситуація може бути гіршою.

      Що відомо про переговори у нормандському форматі? Зустріч нормандської четвірки була 9 грудня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Втім переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу.

      нормандський формат домовленості
      Про що домовилися під час зустрічі у нормандському форматі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Новини Франції Новини Росії Україна – Росія Окуповані території Війна на Донбасі МЗС України Нормандський формат
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