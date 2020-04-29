Відеоконференція в нормандському форматі: про що говоритимуть глави МЗС

Переговори глав МЗС "нормандської четвірки" відбудуться в четвер, 30 квітня, в другій половині дня. Через пандемію коронавірусу "зустріч" пройде в форматі відеоконференції.

Цю інформацію підтвердив представник МЗС Німеччини Райнер Бройль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про деталі переговорів під час відеоконференції

Крім глав МЗС Франції, Росії та України участь також візьме участь спецпосланець ОБСЄ посол Гайді Грау.

За його словами, сторони обговорять реалізацію домовленостей паризького саміту лідерів "нормандської четвірки" на рівні тристоронньої контактної групи.

Насамперед мовиться про встановлення справжнього режиму припинення вогню та створення нових зон розведення військ.

Крім того, піднімуть питання пандемії коронавірусу та її вплив на ситуацію на Донбасі.

Наприкінці зустрічі запланована заява глави МЗС Німеччини Гайко Мааса для журналістів.

Що про переговори кажуть в українському МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що дуже хотів би, щоб розмови міністрів закордонних справ у нормандському форматі стали регулярними, а не відбувалися "як Великдень, раз на рік".

Кулеба також вважає, що має бути більш тісний зв’язок між главами МЗС нормандського формату та ТКГ. Зокрема, на його думку, Тристороння контактна група має інформувати міністрів про те, що відбувається на засіданнях, про всі прийняті і неприйняті рішення.

Що відомо про переговори у нормандському форматі? Востаннє зустріч нормандської четвірки відбувалася 9 грудня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року, а новий Президент України Володимир Зеленський замінив на переговорах свого попередника Петра Порошенка.



Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Втім переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу.