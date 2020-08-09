В Чехии горела многоэтажка, погибли 11 людей: полиция считает, что это был поджог
Выгорел целый этаж дома и погибли 11 человек – часть в огне, часть выпрыгнули с 12 этажа и разбились. В полиции говорят, что причиной трагедии в городе Богумин в Чехии мог быть умышленный поджог.
В Чехии в городе Богумин (в 300 километрах от столицы – Праги) произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом рассказали в издание DW.
Читайте также В курортной Затоке произошел пожар на базе отдыха: фото, видео
Что известно о трагедии в Чехии 9 августа
- Огонь вспыхнул на 11-м этаже 13-этажного зданиях 9 августа в 17.49 по местному времени.
- И хотя пожарные прибыли через 5 минут после вызова, весь этаж выгорел.
- Пожарные сообщили, что в огне погибли 6 человек, среди которых и 3 детей.
- Еще 5 человек разбились – они выпрыгнули с 12 этажа, убегая от пожара.
- 13 человек получили ожоги и другие травмы.
Пожар в Богумине уничтожил целый этаж, погибли 11 человек / Фото из соцсетей
5 людей выпрыгнули с 12 этажа с тщетной надеждой на спасение / Фото из соцсетей
Полиция сразу начала расследовать причины трагедии, и в этот же день задержала подозреваемого
- Правоохранители считают, что огонь вспыхнул не случайно – это был поджог.
- Ведь пламя почти одновременно охватило всю квартиру.
Пожар в жилом доме в чешском Богумине унес 11 жизней: смотрите карту
Обратите внимание Во Львове произошел пожар с угрозой взрыва: фото