Выгорел целый этаж дома и погибли 11 человек – часть в огне, часть выпрыгнули с 12 этажа и разбились. В полиции говорят, что причиной трагедии в городе Богумин в Чехии мог быть умышленный поджог.

В Чехии в городе Богумин (в 300 километрах от столицы – Праги) произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом рассказали в издание DW .

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Что известно о трагедии в Чехии 9 августа

Огонь вспыхнул на 11-м этаже 13-этажного зданиях 9 августа в 17.49 по местному времени.

И хотя пожарные прибыли через 5 минут после вызова, весь этаж выгорел.

Пожарные сообщили, что в огне погибли 6 человек, среди которых и 3 детей.

Еще 5 человек разбились – они выпрыгнули с 12 этажа, убегая от пожара.

13 человек получили ожоги и другие травмы.



Пожар в Богумине уничтожил целый этаж, погибли 11 человек / Фото из соцсетей



5 людей выпрыгнули с 12 этажа с тщетной надеждой на спасение / Фото из соцсетей

Полиция сразу начала расследовать причины трагедии, и в этот же день задержала подозреваемого

Правоохранители считают, что огонь вспыхнул не случайно – это был поджог.

Ведь пламя почти одновременно охватило всю квартиру.

Местные жители шокированы трагедией. А еще они сразу вспомнили похожую ситуацию:



7 февраля 2013 года 57-летний Антонин Блажек взорвал дом в городе Френштат, а перед тем заблокировал выходы из него и открыл подачу бытового газа. Тогда погибли 6 человек, среди которых 3 детей и сам злоумышленник, а еще 11 человек получили ранения.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО: Одиннадцать человек погибли в результате пожара в панельном доме в Богумин. По словам пожарных, шесть человек погибли в горящей квартире и пять человек выпрыгнули из окна >> https://t.co/SdzbkJmh6i pic.twitter.com/CbaKGahD3o - CT24zive (@ CT24zive) 8 августа 2020 г.

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