Вигорів цілий поверх багатоповерхівки та загинули 11 людей – частина у вогні, частина вистрибнули з 12 поверху та розбилися. У поліції кажуть, що причиною трагедії у місті Богумін в Чехії міг бути навмисний підпал.

У Чехії в місті Богумін (за 300 кілометрів від столиці – Праги) сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Про це розповіли у видання DW. Читайте також У курортній Затоці сталася пожежа на базі відпочинку: фото, відео Що відомо про трагедію в Чехії 9 серпня Вогонь спалахнув на 11-му поверсі 13-поверхової будівлі 9 серпня о 17.49 за місцевим часом.

І хоча пожежники прибули через 5 хвилин після виклику, весь поверх вигорів.

Пожежники повідомили, що у вогні загинули 6 людей, серед яких і 3 дітей.

Ще 5 людей розбилися – вони вистрибнули з 12 поверху, втікаючи від пожежі.

13 людей зазнали опіків та інших травм.

Пожежа в Богуміні знищила цілий поверх, загинули 11 людей / Фото з соцмереж

5 людей вистрибнули з 12 поверху в марному сподіванні на порятунок / Фото з соцмереж Поліція одразу розпочала розслідувати причини трагедії, і цього ж дня затримала підозрюваного ​Правоохоронці вважають, що вогонь спалахнув не випадково – це був підпал.

Адже полум'я мало не одночасно охопило цілу квартиру. Місцеві мешканці шоковані трагедією. А ще вони одразу пригадали схожу ситуацію:



7 лютого 2013 року 57-річний Антонін Блажек підірвав будинок у місті Френштат, а перед тим заблокував виходи з нього і відкрив подачу побутового газу. Тоді загинули 6 людей, серед яких 3 дітей та й сам зловмисник, а ще 11 людей зазнали поранень. MIMOŘÁDNĚ: Jedenáct lidí zemřelo při požáru panelového domu v Bohumíně. Podle hasičů šest osob zemřelo v hořícím bytě a pět lidí po skoku z okna >> https://t.co/SdzbkJmh6i pic.twitter.com/CbaKGahD3o — CT24zive (@CT24zive) August 8, 2020 Пожежа у житловому будинку в чеському Богуміні забрала 11 життів: дивіться карту Зверніть увагу У Львові сталась пожежа з загрозою вибуху: фото