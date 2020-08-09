У Чехії палала багатоповерхівка, загинули 11 людей: поліція вважає, що це був підпал
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Вигорів цілий поверх багатоповерхівки та загинули 11 людей – частина у вогні, частина вистрибнули з 12 поверху та розбилися. У поліції кажуть, що причиною трагедії у місті Богумін в Чехії міг бути навмисний підпал.
У Чехії в місті Богумін (за 300 кілометрів від столиці – Праги) сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Про це розповіли у видання DW.
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Що відомо про трагедію в Чехії 9 серпня
- Вогонь спалахнув на 11-му поверсі 13-поверхової будівлі 9 серпня о 17.49 за місцевим часом.
- І хоча пожежники прибули через 5 хвилин після виклику, весь поверх вигорів.
- Пожежники повідомили, що у вогні загинули 6 людей, серед яких і 3 дітей.
- Ще 5 людей розбилися – вони вистрибнули з 12 поверху, втікаючи від пожежі.
- 13 людей зазнали опіків та інших травм.
Пожежа в Богуміні знищила цілий поверх, загинули 11 людей / Фото з соцмереж
5 людей вистрибнули з 12 поверху в марному сподіванні на порятунок / Фото з соцмереж
Поліція одразу розпочала розслідувати причини трагедії, і цього ж дня затримала підозрюваного
- Правоохоронці вважають, що вогонь спалахнув не випадково – це був підпал.
- Адже полум'я мало не одночасно охопило цілу квартиру.
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