Деньги пожертвовали на специальные счета посольства Украины в Чехии.

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Посольство сообщило, что уже получило 977 миллионов чешских крон – это около 40 миллионов евро. Взносы внесли 115 тысяч "доноров".

Кампания была запущена 5 марта, ее совместно координируется посольство и правительство Чехии. Денежные средства поступают на спецсчет посольства, а эксперты Минобороны Чехии помогают с приобретением необходимого вооружения.

Мы покупаем преимущественно у чешских производителей, но в целом по всему миру… То, что раньше занимало с десяток дней, сейчас делается за несколько часов,

– отметил заместитель министра обороны Томаш Копечный.

Кто пожертвовал больше всего

Интересно, что крупнейшим "донором" стала компания Seznam CZ, которая перечислила на оружие для Украины 100 миллионов крон. Второй самый большой "донор" – Jablotron со взносом 50 миллионов крон. Большие суммы внесли также Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group.

В правительстве Чехии даже предложили дополнительный стимул для компаний, жертвующих средства на оружие для Украины, и предлагают налоговую скидку.

К слову, глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина получит больше оружия. Речь идет о поставках от стран ЕС. По его словам, Евросоюз ускорился, но нужно работать еще быстрее.

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