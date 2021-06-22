Остался только генерал СССР Эдуард Воробьев – но и он уехал из страны очень скоро, 27 июня 1991 года. Оккупация Чехословакии продолжалась с августа 1968.

Напомним, в мае СБУ передала Чехии новые доказательства репрессий против ее народа в СССР

Прошло 30 лет, как закончилась советская оккупация Чехии и Словакии

СССР держался за Чехию до последнего – до последнего года своего существования.

Еще в феврале 1991 Горбачев пообещал вывести войска из Чехословакии (так тогда еще называлась страна, которая объединяла Чехию и Словакию). Однако отложил этот вывод еще на полгода.

И вот, наконец, в июне того же года советские солдаты и офицеры покинули территорию ЧССР.

Очевидцы говорят, что они были очень удивлены – особенно тем, что их никто не уговаривал остаться.



Более 70 тысяч военных держали власти СССР в Чехословакии / Инфографика CT24

С тех пор прошло 30 лет, но в Чехии все помнят. И не удивительно – вот только несколько цифр:

Из Чехословакии выехали 73,5 тысячи военных и 39 тысяч членов их семей.

А еще 1220 танков, 105 самолетов, 2505 БТР, и 95 тысяч тонн амуниции.

Окончание советской оккупации означало для Чехии возвращение чешскому народу домов, земель, общественных зданий, которые ранее держали для себя "советы". Но главное – это освобождение от воли чужой страны.