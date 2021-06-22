Залишився тільки генерал СРСР Едуард Воробйов – але й він виїхав з країни дуже скоро, 27 червня 1991 року. Окупація Чехословаччини тривала від серпня 1968 року.

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Минуло 30 років, як закінчилася радянська окупація Чехії й Словаччини

СРСР тримався за Чехію до останнього – до останнього року свого існування.

Ще у лютому 1991 Горбачов пообіцяв вивести війська з Чехословаччини (так тоді ще називалася країна, яка об'єднувала Чехію і Словаччину). Однак відклав це виведення ще на пів року.

І от, нарешті, в червні того ж року радянські солдати й офіцери покинули територію ЧССР.

Очевидці кажуть, що вони були дуже здивовані – особливо тим, що їх ніхто не вмовляв залишитися.



Понад 70 тисяч військових тримала влада СРСР у Чехословаччині / Інфографіка CT24

Відтоді минуло 30 років, але у Чехії все пам'ятають. І не дивно – ось тільки кілька цифр:

З Чехословаччини виїхали 73,5 тисячі військових та 39 тисяч членів їхніх родин.

А ще 1220 танків, 105 літаків, 2505 БТР, і 95 тисяч тонн амуніції.

Закінчення радянської окупації означало для Чехії повернення чеському народу будинків, земель, громадських споруд, які раніше тримали для себе радянці. Але головне – це звільнення від волі чужої країни.

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