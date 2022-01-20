ДТП произошло примерно в 11:00 возле города Жебрак – на 33 километров трассы D5. Автомобили разбросало вдоль 150-метрового участка дороги.

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Сначала появилась информация о 10 пострадавших грузовиках и 15 легковушках. Впрочем, впоследствии правоохранители уточнили, что на самом деле речь идет о 14 фурах и 24 меньших авто.

Что известно о пострадавших

6 человек получили травмы в результате аварии. Большинство не нуждалось в госпитализации, медики оказали всю необходимую им помощь на месте. Впрочем, 2 пострадавших пришлось транспортировать в Прагу вертолетами.

Вероятная причина – гололед

Местные полицейские не называют окончательной причиной аварии. Впрочем, вероятнее всего, причина – гололед. Когда данный участок трассы снова откроют для движения машин – пока неизвестно.

Десятки машин попали в ДТП на пути в Прагу / Фото полиции

Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители. На место ДТП прибыл специальный автобус, где обустроили пункт обогрева и эвакуации водителей поврежденных авто.

Ранее похожее ДТП произошло в России

В конце 2021 года масштабная авария произошла на одной из дорог в Башкирии. Там не удалось разминуться около 30 автомобилям. В результате ДТП один человек погиб, по меньшей мере 5 – получили травмы. В декабре этот регион России накрыла мощная непогода. Из-за метели и сильных порывов ветра движение на ряде трасс было ограничено.