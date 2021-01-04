В Чехии протестующие принесли гроб к дому премьера
В Чехии в воскресенье, 3 января, состоялся очередной протест против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. На этот раз люди принесли к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабиша гроб.
Кроме того, возле дома Бабиша зажгли свечи и установили унитаз. Об этом сообщает радио "Прага".
Гроб украсили табличкой с надписью "Ракитнице в Орлицких горах" – речь идет об известном чешском курорте, который закрыли из-за карантинных ограничений.
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На момент протеста Бабиша не было дома. Он встречался с президентом страны Милошем Земаном.
За акцией наблюдали полицейские, однако они не делали попыток вмешаться.
Что известно о коронавирусе в Чехии
- Локдаун в стране вернули с 27 декабря 2020 года.
- Режим чрезвычайного положения в стране продлится минимум до 22 января.
- С начала пандемии в стране коронавирусом заразились примерно 740 тысяч человек.
- Умерли более 11 тысяч инфицированных.
- Массовую вакцинацию населения от коронавируса в стране планируют начать уже в феврале 2021 года.
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