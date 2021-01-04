В Чехии в воскресенье, 3 января, состоялся очередной протест против карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. На этот раз люди принесли к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабиша гроб.

Кроме того, возле дома Бабиша зажгли свечи и установили унитаз. Об этом сообщает радио "Прага".

Гроб украсили табличкой с надписью "Ракитнице в Орлицких горах" – речь идет об известном чешском курорте, который закрыли из-за карантинных ограничений.

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На момент протеста Бабиша не было дома. Он встречался с президентом страны Милошем Земаном.

За акцией наблюдали полицейские, однако они не делали попыток вмешаться.

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