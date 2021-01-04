У Чехії протестувальники піднесли труну до будинку прем'єра
У Чехії у неділю, 3 січня, відбувся черговий протест проти карантинних обмежень через пандемію коронавірусу. Цього разу люди принесли до будинку прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша труну.
Окрім того, біля будинку Бабіша запалили свічки та встановили унітаз. Про це повідомляє радіо "Прага".
Труну "прикрасили" табличкою з написом "Рокитніце в Орлицьких горах" – мовилося про відомий чеський курорт, який закрили через карантинні обмеження.
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На момент протесту Бабіша не було вдома. Він саме зустрічався з президентом країни Мілошем Земаном.
За акцією спостерігали поліцейські, однак вони не чинили спроб втрутитися.
Що відомо про коронавірус у Чехії
- Локдаун у країні повернули з 27 грудня 2020 року.
- Режим надзвичайного стану у країні триватиме щонайменше до 22 січня.
- Від початку пандемії у країні коронавірусом заразилися приблизно 740 тисяч людей.
- Померли понад 11 тисяч інфікованих.
- Масову вакцинацію населення від коронавірусу у країні планують розпочати вже у лютому 2021 року.
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