У Чехії у неділю, 3 січня, відбувся черговий протест проти карантинних обмежень через пандемію коронавірусу. Цього разу люди принесли до будинку прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша труну.

Окрім того, біля будинку Бабіша запалили свічки та встановили унітаз. Про це повідомляє радіо "Прага".

Труну "прикрасили" табличкою з написом "Рокитніце в Орлицьких горах" – мовилося про відомий чеський курорт, який закрили через карантинні обмеження.

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На момент протесту Бабіша не було вдома. Він саме зустрічався з президентом країни Мілошем Земаном.

За акцією спостерігали поліцейські, однак вони не чинили спроб втрутитися.

Що відомо про коронавірус у Чехії

Локдаун у країні повернули з 27 грудня 2020 року.

Режим надзвичайного стану у країні триватиме щонайменше до 22 січня.

Від початку пандемії у країні коронавірусом заразилися приблизно 740 тисяч людей.

Померли понад 11 тисяч інфікованих.