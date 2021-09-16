Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали после консультации с врачами. Впрочем, в больницу он прибыл самостоятельно.

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В каком состоянии чешский президент после госпитализации

Милоша Земана, президента Чехии, госпитализировали в Центральный военный госпиталь во вторник, 14 сентября. Все ли с ним в порядке – рассказал глава правительства страны Андрей Бабиш.

Меня проинформировали о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений,

– заверил Бабиш.

И добавил: "Его состояние здоровья никогда не был таким, чтобы вызвать опасения. Их нет и сейчас". Также п о словам Бабиша:

Земана положили в больницу после консультаций с врачами.

А спекулировать на теме здоровья президента совсем не стоит.

Заметим, у Земана диабет и ряд других заболеваний, из-за которых он регулярно наведывается к врачам.