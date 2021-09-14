Накануне Франчетти задержали в международном аэропорту Праги. Соответствующий запрос поступил от Украины.

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Заседание по делу россиянина состоялось в закрытом режиме. Известно, что Франчетти подал апелляцию на решение суда, жалобу должны рассмотреть в течение 14 дней. До этого времени мужчина будет находиться в тюрьме Панкрац.

Сам подозреваемый отвергает все обвинения, выдвинутые ему Украиной. Покидая зал судебных заседаний, россиянин цинично заявил, что его задержание и взятие под стражу – это "шаг к фашизму".

Обратите внимание! По информации от МИД, Франчетти вскоре передадут Украине, чтобы привлечь к ответственности за преступления против нашего государства.

Франчетти в Крыму: что известно

"Радио Свобода" пишет, что ранее в интервью чешским СМИ Франчетти заявлял, что приехал в Крым "по зову сердца" – после победы Майдана. Он признался, что за свой счет организовал с "единомышленниками" разведывательный отряд "Северный ветер".

Его причастность к оккупации украинского полуострова подтверждена медалью "За возвращение Крыма". Мужчина публиковал с ней немало фотографий на своих страницах в различных социальных сетях.



Франчетти (слева) с медалью, которую получил за оккупацию Крыма / Фото из соцсети

Почему россиянин приехал в Прагу

В чешской столице живет 19-летняя дочь Франчетти. В начале сентября он прибыл в Прагу, чтобы встретиться с ней. Из-за коронавирусных ограничений родные не виделись около 2 лет. Россиянина задержали 12 сентября, когда тот проходил паспортный контроль перед вылетом на родину.

Дочь задержанного считает, что в 2014 году (когда Россия захватывала Крым) ее отец "не делал ничего противозаконного". По ее словам, тогда на полуострове у него была вторая семья. Поэтому девушка утверждает, что Франчетти пытался ее защитить.