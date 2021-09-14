Напередодні Франчетті затримали в міжнародному аеропорту Праги. Відповідний запит надійшов від України.

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Засідання у справі росіянина відбулося у закритому режимі. Відомо, що Франчетті подав апеляцію на рішення суду, скаргу мають розглянути упродовж 14 днів. До цього часу чоловік перебуватиме у в'язниці Панкрац.

Сам підозрюваний відкидає усі звинувачення, висунуті йому Україною. Покидаючи залу судових засідань, росіянин цинічно заявив, що його затримання та взяття під варту – це "крок до фашизму".

Зверніть увагу! За інформацією від МЗС, Франчетті невдовзі передадуть Україні, аби притягнути до відповідальності через злочини проти нашої держави.

Франчетті у Криму: що відомо

"Радіо Свобода" пище, що раніше в інтерв'ю чеським ЗМІ Франчетті заявляв, що приїхав до Криму "за покликом серця" – після перемоги Майдану. Він зізнався, що за власний кошт організував з "однодумцями" розвідувальний загін "Північний вітер".

Його причетність до окупації українського півострова підтверджена медаллю "За повернення Криму". Чоловік публікував з нею чимало фотографій на своїх сторінках у різних соціальних мережах.



Франчетті (зліва) з медаллю, яку отримав за окупацію Криму / Фото з соцмережі

Чому росіянин приїхав до Праги

У чеській столиці живе 19-річна донька Франчетті. На початку вересня він прибув до Праги, аби зустрітися з нею. Через коронавірусні обмеження рідні не бачилися близько 2 років. Росіянина затримали 12 вересня, коли той проходив паспортний контроль перед вильотом на батьківщину.

Дочка затриманого вважає, що у 2014 році (коли Росія захоплювала Крим) її батько "не робив нічого протизаконного". За її словами, тоді на півострові у нього була друга сім'я. Тож дівчина стверджує, що Франчетті намагався її захистити.