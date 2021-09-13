Один з численних представників Путіна на окупованих Росією територіях Олександр Мололох зробив безглузду заяву про "викрадення".
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Після цього він видав божевільну версію про те, що "затримання бойовика пов'язане з активізацією антиросійськіх сил у Східній Європі після проведення в Києві установчого саміту Кримської платформи".
Затримання бойовика у Чехії
- В аеропорту Праги 12 вересня чеська поліція затримала росіянина Олександра Франчетті, причетного до окупації Криму в 2014 році.
- Арешт бойовика відбувся на основі українського ордера. Ймовірно, найближчим часом злочинця передадуть нашій державі.
Тут детальніше За запитом України: в аеропорту Праги затримали російського окупанта
Що відомо про ФранчеттіПід час окупації Криму Росією у 2014 році бойовик очолював розвідувальний підрозділ "Северный Ветер" так званої "Самооборони Севастополя". Після закінчення "русской весны" на півострові виявився вже не потрібен Росії.
Франчетті виїхав до Чехії, де перетворився на завзятого критика путінського режиму. З 2019 року його персоною зацікавилися чеські спецслужби. Адже він міг становити загрозу безпеці як Чехії, так і всього Європейського Союзу.