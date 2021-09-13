Один из многочисленных представителей Путина на оккупированных Россией территориях Александр Мололох сделал нелепое заявление о "похищении".

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После этого он выдал безумную версию о том, что "задержание боевика связано с активизацией антироссийских сил в Восточной Европе после проведения в Киеве Учредительного саммита Крымской платформы".

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Что известно о Франчетти

Во время оккупации Крыма Россией в 2014 году боевик возглавлял разведывательное подразделение "Северный Ветер" так называемой "Самообороны Севастополя". После окончания "русской весны" на полуострове оказался уже не нужен России.

Франчетти уехал в Чехию, где превратился в рьяного критика путинского режима. С 2019 года его персоной заинтересовались чешские спецслужбы. Ведь он мог представлять угрозу безопасности как Чехии, так и всего Евросоюза.