Чешская полиция задержала российского оккупанта по требованию Украины. Им является пророссийский активист Александр Франчетти.

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Задержанным давно интересовались спецслужбы

Франчетти был участником событий в Крыму в 2014 году, когда Россия оккупировала его и провела незаконный референдум за присоединение полуострова к себе.

За несколько дней до начала российской оккупации он создал группировку "Северный Ветер", которая состояла из 11 человек. Все они отвечали за охрану электропередач и газопровода, а также должны были выявлять "экстремистские группы". Группировка Франчетти сотрудничала с ВМС России.

Чешские спецслужбы заинтересовались Александром Фрачетти еще в 2019 году. Он с 2000 года живет в Чехии, а с 2014 года часто посещает Крым. В то же время оккупант заявляет, что он не нарушает международное право.

Вероятно, в ближайшее время Франчетти передадут Украине.

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