Теперь россиянина будут судить в Северодонецке Луганской области. Против него возбудили уголовное дело сразу по 3 статьям.
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Для взрыва подготовили самодельную бомбу
Следствие выяснило, что российский агент ФСБ проник на территорию Украины из России. Для совершения преступления у него была собственноручно изготовленная взрывчатка, которую он планировал подложить в машину украинца.
Самодельная взрывчатка, которую привез российский агент
Теперь россиянина будут судить за 3 статьям:
- покушение на преступление
- террористический акт
- незаконное обращение с оружием
Деятельность российских спецслужб на территории Украины: последние новости
- 12 августа 2021 года СБУ задержала российского шпиона, который передавал спецслужбам информацию об украинском войске и его вооружении.
- 18 августа в Лисичанске на Луганщине суд вынес приговор российскому агенту, который собирал информацию о РК "Нептун". Его посадили на 8 лет.
- Также СБУ разоблачила двух российских агентов ФСБ, которые пытались завербовать украинского офицера.
- Офис генерального прокурора передал в суд обвинения против агента ФСБ, который пытался убить Адама Осмаева. Вероятно этим агентом является генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.