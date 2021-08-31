Теперь россиянина будут судить в Северодонецке Луганской области. Против него возбудили уголовное дело сразу по 3 статьям.

Интересно Причастен к спецслужбам России: появились подробности относительно подозреваемого в убийстве Хангошвили

Для взрыва подготовили самодельную бомбу

Следствие выяснило, что российский агент ФСБ проник на территорию Украины из России. Для совершения преступления у него была собственноручно изготовленная взрывчатка, которую он планировал подложить в машину украинца.



Самодельная взрывчатка, которую привез российский агент

Теперь россиянина будут судить за 3 статьям:

покушение на преступление

террористический акт

незаконное обращение с оружием

Обратите внимание! Агенту ФСБ за попытку "мести" грозит 10 лет заключения.

Деятельность российских спецслужб на территории Украины: последние новости